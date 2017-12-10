Климкин: Запад считает ситуацию с Саакашвили делом Украины

Запад считает задержание лидера партии "Рух нових сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили внутренним делом Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в комментарии журналистам, который транслировал телеканал "112 Украина".

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По словам министра, тема Саакашвили обсуждалась на его встречах с главами МИД стран – членов ОБСЕ в Вене.

"Вы слышали какую-то международную реакцию? Я, например, когда общался с министрами в Вене, а встреч у меня было 20 с чем-то, друзья с определенной иронией говорят: ну как у вас там? То есть они считают, что это украинское дело, делайте свое дело, но делайте это в рамках правового поля, все очень просто. А какой-то такой формальной реакции, конечно, вы не услышите", – сказал Климкин.

Он добавил, что "когда мы говорим, что у нас европейское общество, европейская страна – это верховенство права".

Как сообщал УНИАН, вечером 8 декабря Саакашвили задержали и доставили в следственный изолятор СБУ. Прокуроры будут просить суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Генпрокуратура объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч.2 ст.28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256).

Генпрокурор Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования. Саакашвили отверг обвинения генпрокурора.