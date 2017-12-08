Лагард и Порошенко договорились о сохранении независимости и повышении оперативного потенциала НАБУ

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард назвала "конструктивным и открытым" телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко по ситуации вокруг антикоррупционных учреждений в Украине. Об этом говорится в официальном заявлении Фонда.

"У меня была конструктивная и открытая дискуссия с Президентом Порошенко по поводу усилий Украины в борьбе с коррупцией, которой ожидает украинское общество, и имеет решающее значение для повышения прозрачности и подотчетности, а также создание условий для устойчивого роста", - говорится в заявлении руководителя Фонда.

Лагард считает крайне важным обеспечение расследования и оперативного реагирования на проявления коррупции.

"В этой связи мы договорились о необходимости сохранения независимости и повышения оперативного потенциала Национального бюро по борьбе с коррупцией и Специальной прокуратуры по борьбе с коррупцией. Мы также согласились с тем, что быстрое создание суда по борьбе с коррупцией является важным дополнением к этим усилиям", - сказано в сообщении.

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Лагард поддержала повестку дня Президента Украины по представлению законопроекта об Антикоррупционном суде в парламент в ближайшие дни.

"Важно, чтобы все члены парламента объединились за законопроект и одобрили его в первоочередном порядке. Я заверила президента в том, что МВФ готов продолжать поддерживать Украину наряду с другими международными партнерами в борьбе с коррупцией и призывает власти ускорить осуществление реформ, необходимых для дальнейшего улучшения перспектив экономики Украины и ее народа", - подытожила Лагард.

Как сообщал УНИАН, МВФ потребовал от Украины прекратить атаку на НАБУ и создать антикоррупционный суд. После этого Порошенко заявил о намерениях самостоятельно внести законопроект о Высшем антикоррупционном суде, если до начала следующей недели он не увидит прогресса.