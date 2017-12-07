МВФ требует от Украины прекратить атаку на НАБУ и создать антикоррупционный суд

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард напомнила украинским партнерам, что антикоррупционные требования остаются ключевыми условиями сотрудничества Украины с МВФ. Об этом говорится в ее заявлении, размещенном на сайте Фонда.

"Мы глубоко обеспокоены недавними событиями в Украине, которые могут отодвинуть прогресс, достигнутый в создании независимых институтов для борьбы с коррупцией на высоком уровне, в том числе Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП)". Борьба с коррупцией остается ключевым требованием украинского общества, имеет решающее значение для достижения прочного и равноправного роста, и является частью обязательств правительства по программе с МВФ", - сказано в сообщении.

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В фонде призвали украинскую власть и парламент защитить независимость НАБУ и САП.

"Мы также настоятельно призываем власть показать быстрый прогресс в отношении законодательства, которое должно запустить работу независимого Антикоррупционного суда, чтобы оперативно внедрить независимый антикоррупционный суд в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии Совета Европы, что является необходимым для надежного решения дел о случаях коррупции на высоком уровне", - говорится в заявлении Лагард.

Ранее стало известно, что законопроект, которым парламенту предоставляется право единоличного увольнения главы НАБУ, САП и членов НАЗК, снят с повестки дня и не будет рассматриваться Советом.