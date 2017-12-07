Порошенко поставил ультиматум по Антикоррупционному суду

Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерениях самостоятельно внести законопроект о Высшем антикоррупционном суде, если до начала следующей недели он не увидит прогресса. Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

"Завтра уже месяц, как я обратился в Верховную Раду Украины с предложением по ускорению процесса создания Высшего антикоррупционного суда", - говорится в его сообщении.

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По словам президента, это было продиктовано желанием создать максимально благоприятные условия для принятия соответствующего закона. Этот проект еще на стадии написания должен быть согласован между различными политическими силами.

"Мое предложение все еще в силе. Однако если до начала следующей недели я не увижу прогресса, в течение семи-десяти дней самостоятельно подготовлю и внесу соответствующий законопроект", - подчеркнул Порошенко.

Также глава государства попросил народных депутатов снять с повестки дня старый законопроект "Об антикоррупционных судах", как это рекомендовала Венецианская комиссия, и расчистить пространство для нового проекта.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября президент Украины Петр Порошенко направил председателю Верховной Рады Андрею Парубию письмо с предложением принять предусмотренные регламентом ВР меры для отзыва законопроекта № 6011 «Об антикоррупционных судах», а также как можно скорее поручить председателю профильного комитета ВР создать рабочую группу по наработке соответствующего законопроекта с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.

По словам главы государства, представление и регистрация нового законопроекта об Антикоррупционном суде невозможны из-за законопроекта № 6011, который все еще остается включенным в повестку дня сессии ВР, несмотря на рекомендации Венецианской комиссии его отозвать.

9 ноября парламент трижды голосовал за отзыв законопроекта «Об антикоррупционных судах» с повестки дня сессии, однако безуспешно.

В Венецианской комиссии считают, что единственным путем в борьбе с коррупцией на высоком уровне в Украине должно стать скорейшее создание высокого специализированного антикоррупционного суда, как это предусмотрено законом «О судоустройстве и статусе судей», судьи которого будут выбраны по прозрачной процедуре с участием международного сообщества.