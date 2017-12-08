Порошенко провел телефонный разговор с директором МВФ

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что Порошенко и Лагард скоординировали подходы к созданию Антикоррупционного суда, с учетом соответствующей инициативы президента Украины, а также обеспечение эффективной деятельности антикоррупционных институтов.

Читайте такжеМВФ требует от Украины прекратить атаку на НАБУ и создать антикоррупционный суд

"Президент Украины и директор-распорядитель МВФ призвали политические силы в Верховной Раде Украины продемонстрировать исключительную ответственность и объединиться в поддержке законопроекта об Антикоррупционном суде для его скорейшего рассмотрения еще в этом году", - говорится в сообщении.

Лагард заверила, что МВФ поддерживает усилия украинских властей в вопросе борьбы с коррупцией с учетом достижений на пути основания соответствующих антикоррупционных институтов.

Порошенко проинформировал Лагард о прогрессе на пути реформ в Украине.