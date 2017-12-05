Саакашвили призвал выходить на Майдан

13:54, 05 декабря 2017
Политика
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Саакашвили просит киевлян выйти на Майдан, чтобы начать процесс избавления Украины от Порошенко.

Иллюстрация REUTERS

Бывший глава Одесской областной госадминистрации и лидер политической партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили призвал киевлян сегодня выйти на Майдан.

Читайте такжеСейчас речь об экстрадиции Саакашвили не идет - Луценко"Я призываю всех киевлян сегодня выйти на улицы и собраться на Майдане и начать мирный процесс избавления Украины от Порошенко и его банды, от Медведчука, от Ахметова и других олиграхов. Ничего не бойтесь - они должны нас бояться. Мы не должны убегать, они должны убегать", - заявил Саакашвили.

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