Саакашвили призвал выходить на Майдан

Бывший глава Одесской областной госадминистрации и лидер политической партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили призвал киевлян сегодня выйти на Майдан.

Читайте такжеСейчас речь об экстрадиции Саакашвили не идет - Луценко"Я призываю всех киевлян сегодня выйти на улицы и собраться на Майдане и начать мирный процесс избавления Украины от Порошенко и его банды, от Медведчука, от Ахметова и других олиграхов. Ничего не бойтесь - они должны нас бояться. Мы не должны убегать, они должны убегать", - заявил Саакашвили.