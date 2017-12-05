ГПУ обнародовала запись разговора Саакашвили с беглым олигархом Курченко (видео)

Генеральный прокурор Юрий Луценко на пресс-конференции обнародовал запись разговора экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили с беглым олигархом Сергеем Курченко.

Издание LB.ua расшифровало представленную Генпрокуратурой беседу.

Михаил Саакашвили: Але, Сергей, добрый день! Как там у вас?

Сергей Курченко: Добрый вечер! У нас хорошо, а как у вас дела?

Михаил Саакашвили: Ну... все... движемся в правильном направлении, я думаю...

Сергей Курченко: Ясно. Угу, угу.

Михаил Саакашвили: Я бы... мне бы... мне мой друг передавал, так сказать, что с вами общался, и он очень такой доволен, благодарил.

Сергей Курченко: Ясно. Смотрите, вот фундаментально что хотел обсудить. У меня в Украине есть бизнес-интересы, у меня есть финансовые ресурсы и у меня есть в России возможность заходить в разные кабинеты. И я заинтересован в том, чтобы построить с вами какую-то такую историю длинную. Возможно такое развитие событий?

Михаил Саакашвили: Я думаю, что просто надо вам с нашим другом поговорить на эту тему. В принципе, это отдельный разговор, и надо поговорить, обсудить с ним это...

Сергей Курченко: А есть у вас какой-то доверенный человек, который может сюда приезжать, сюда, где я, чтобы мы через него коммуницировали?

Михаил Саакашвили: Я думаю, что всегда можно найти людей, но просто надо обсудить с ними и тщательно пройтись по пунктам.

Сергей Курченко: Хорошо, а такой человек, которого вы можете к нам прислать, у вас есть?

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Михаил Саакашвили: Абсолютно, абсолютно.

Сергей Курченко: Мы очень ждем, скажите, когда. И мы точно найдем какую-то модель.

Михаил Саакашвили: Хорошо, договорились.

Сергей Курченко: Хорошо, тогда мы от нашего общего знакомого ждем контакт вашего человека и его ждем в гости.

Михаил Саакашвили: Хорошо, до свидания.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в квартире в доме на улице Костельной, где проживает Саакашвили, силовики провели обыски.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что сотрудники Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины проводили следственные действия в квартире политика.

Из собственных источников УНИАН стало известно, что обыски проводятся в рамках расследования дела о финансировании митингов, организованных партией Саакашвили в Киеве, представителями прежней власти.

Позже силовики задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, однако около 100 агрессивно настроенных лиц заблокировали проезд этого авто.

Как сообщили в СБУ, Саакашвили задержан в рамках уголовного производства о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности.