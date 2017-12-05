Луценко рассказал о найденном украинском паспорте Саакашвили

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что украинский паспорт лидера партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили был найден в Киеве в жилище руководителя киевского областного отделения этой партии Севериона Дангадзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сообщил на брифинге в Киеве.

"Вчера во время обысков в квартирах, где жил Дангадзе в Киеве, было обнаружено много необходимых для следствия материалов, в том числе злополучный паспорт гражданина Украины Саакашвили, который, по его словам, находился то ли у президента Украины, то ли у министра внутренних дел Украина", - заявил он.

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По словам Луценко, украинский паспорт Саакашвили находился в жилище Дангадзе. "Здесь ложь вылезла на поверхность", - сказал генпрокурор.

Также Луценко добавил, что во время следственных действий были найдены и банковские карты Саакашвили, и другие вещественные доказательства, которые будут изучаться следствием.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 декабря, утром в квартире в доме на улице Костельной в центре Киева, где проживает Саакашвили, силовики провели обыски.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что сотрудники Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины проводили следственные действия в его квартире.

Из собственных источников УНИАН стало известно, что обыски проводились в рамках расследования производства относительно финансирования организованных партией Саакашвили в Киеве митингов представителями прежней власти.

Позже силовики задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, однако около 100 его сторонников заблокировали проезд этого авто.

Как сообщили в СБУ, Саакашвили задержан в рамках уголовного производства относительно содействия участникам преступных организаций и сокрытия их преступной деятельности.