В Секретариате Ющенко похвастались повышением рождаемости

Секретариат Президента Украины начал отчитываться о выполнении инициатив главы государства Виктора ЮЩЕНКО, в том числе изложенных в его предвыборной программе «Десять шагов навстречу людям».

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, сегодня на брифинге руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Роман ЖУКОВСКИЙ отчитался о выполнении социальных инициатив главы государства в сфере поддержки детей и материнства.

Он отметил, что за время президентства В.ЮЩЕНКО по его инициативе государство осуществило ряд важных шагов в сфере защиты детства.

Р.ЖУКОВСКИЙ отметил, что раньше эта тема финансировалась по остаточному принципу, а за время президентства В.ЮЩЕНКО подходы изменились. Он привел ряд позитивных достижений и изменений сфере поддержки детей и материнства.

В частности, по словам Р.ЖУКОВСКОГО, значительная материальная помощь от государства матерям при рождении ребенка способствовала тому, что в некоторых областях Украины впервые рождаемость стала превышать смертность.

Финансовое поощрение государством семей, которые усыновляют детей, способствовало тому, что украинцы стали усыновлять детей чаще, чем иностранные граждане.

Р.ЖУКОВСКИЙ также сообщил о других инициативах Президенту в сфере поддержки детей и материнствам, которые также имели положительные последствия.

В этом контексте, в пресс-релизе, переданном агентству УНИАН пресс-службой Президента, отмечается, что:

- по инициативе главы государства существенно увеличена помощь матерям при рождении ребенка (на первого ребенка - 12 240 гривен, на второго - 25 000 гривен, на третьего и следующего ребенка - 50 000 гривен);

- президентским указом введено единовременное вознаграждение в десятикратном размере прожиточного минимума женщинам, которым присвоено почетное звание Украины «Мать-героиня»;

- с 1 января 2009 года введено предоставление единовременной помощи при усыновлении ребенка (12 240 грн.) и вдвое увеличен размер социальной помощи для детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы;

- с 2006 года введена выплата социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы (два прожиточных минимума для ребенка соответствующего возраста), и денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях (установлен размер денежного обеспечения в размере 35% социальной помощи на каждого ребенка-воспитанника и на каждого приемного ребенка) и т.п.

В то же время, говорится в пресс-релизе, ключевой проект Президента в сфере защиты материнства и детства - «Согрей любовью ребенка». По состоянию на 19 мая 2009 года проектом охвачено 568 многодетных семей, которые нуждались в помощи, на общую сумму 137 млн. грн. Финансируют программу украинские меценаты из всех регионов Украины.

В полном объеме помощь оказана 336 семьям (59,2% от общего количества) на общую сумму 71,7 млн. грн. Приобретены дома для 113 семей (34,7% от общего количества семей, которые в них нуждались) на сумму 36,6 млн. грн, обеспечено квартирами 14 семей (58,3%) на общую сумму 8 млн. грн. Также выполнен ремонт 145 помещений (89,5%) на общую сумму 12,8 млн. грн. Для 188 семей приобретен автотранспорт, мебель, бытовая и компьютерная техника.

Результатом этих и других мер является ежегодный рост уровня рождаемости с 2005 года (в 2008 году родилось 510 588 детей, в 2007 году - 472 657 детей, в 2006 году - 460 368 детей), говорится в сообщении.