"ЛДНР" на карте Украины во Львове: СБУ открыла дело о сепаратизме

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство из-за инцидента с картой на форуме во Львове. Временно оккупированные территории на карте были обозначены, как «народные республики Донецка и Луганска». Об этом сообщает пресс-центр ведомства на странице в Facebook.

Следователи открыли производство по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса относительно возможного распространения материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории или государственной границы украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

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Как сообщал УНИАН, председатель Львовской ОГА Олег Синютка подал заявление в Службу безопасности Украины с требованием расследовать факт случившегося 30 ноября во Львове во время открытия Форума по вопросам безопасности, когда на карте Украины временно оккупированные территории были обозначены, как «народные республики Донецка и Луганска».