Скандал с "ЛДНР" на карте Украины на форуме во Львове: глава ОГА подал заявление в СБУ

Председатель Львовской ОГА Олег Синютка подал заявление в Службу безопасности Украины с требованием расследовать факт случившегося сегодня, 30 ноября, во Львове во время открытия Форума по вопросам безопасности, когда на карте Украины временно оккупированные территории были обозначены, как «народные республики Донецка и Луганска». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовской ОГА.

Как отмечается в сообщении, Синютка «выразил публичное возмущение обозначением на карте Украины непризнанных народных республик и считает, что это элемент гибридной войны и может дестабилизировать ситуацию».

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«У меня вопрос к организаторам форума. Мы во Львове на такой важной конференции, и я считаю, что сегодня это провокационная вещь по отношению к приглашенным спикерамв. Я был удивлен, когда во Львове продавалась символика Донецкой и Луганской областей, но когда сегодня на Форуме по вопросам безопасности на экране написано «Народные республики Донецка и Луганска», я считаю, что это элемент гибридной войны, направленный против Украины, для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе. Враг будет делать руками своих шпионов и агентов все, чтобы вкладывать в голову людям, чтобы они смирились с оккупацией украинской земли. Служба безопасности Украины должна дать очень четкую оценку, потому что, по моему мнению, это посягательство на суверенитет и территориальную целостность нашего государства», - отметил Синютка.

Как сообщили в пресс-службе ОГА, Синютка уже подал заявление в Службу безопасности Украины с требованием расследовать факт случившегося во время открытия Форума по вопросам безопасности во Львове. Председатель области настаивает на проведении проверки и привлечении к ответственности причастных лиц.

Как сообщил представитель облуправления СБУ во Львовской области Олег Александров, СБУ проведет проверку информации, изложенной в заявлении председателя Львовской ОГА и ей «будет дана оценка в соответствии с действующим законодательством».