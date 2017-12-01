Обыски у сотрудников НАБУ и их родственников провели с повреждением имущества - Сытник

Обыски у работников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и их родственников по делу о коррупции в Государственной миграционной службе сопровождались повреждением имущества. Об этом на брифинге рассказал директор НАБУ Артем Сытник.

Читайте такжеСБУ сорвала все операции агентов под прикрытием НАБУ — Сытник"После этого (задержания агента НАБУ по делу о коррупции в Госмиграции, - прим.) были проведены обыски. Были проведены обыски как у работников НАБУ, так и у родственников. Обыски сопровождались повреждением имущества", - рассказал Сытник.

Ранее в Генпрокуратуре заявили об обысках "тайного офиса" НАБУ. По данным ГПУ, в ходе обысков в одном из частных домов Киева, который был так называемым "тайным офисом" второго подразделения НАБУ, хранились документы с грифом "секретно" и "совершенно секретно", специальные средства для прослушки и паспорта иностранцев.

Кроме того, в ГПУ рассказали подробности обыска у агента НАБУ "Катерины".