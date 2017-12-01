Провокация взятки может стать аргументом против НАБУ в европейских судах - Княжицкий (видео)

В деле о задержании сотрудника НАБУ нет факта получения взятки.

Об этом в эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1 заявил депутат "Народного фронта", председатель Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.

"Женщина (первый заместитель председателя ГМС Дина Пимахова, - УНИАН), которая заподозрила, как она утверждает, что ей хотят дать взятку, обратилась в следственные органы и они задержали взяточника. Мы имеем четкий пример с провокацией взятки", - утверждает нардеп.

По его словам, провокация взятки запрещена украинским уголовным кодексом и практикой ЕСПЧ.

"Если окажется, что НАБУ провоцировало работницу ДМС на получение взятки, тогда Бюро можно обвинить в нарушении законов. Ведь как украинское законодательство, так и международное право считает такие действия преступлением. И только этим может оправдаться даже взяточник, которого "спровоцировали"", - отметил Княжицкий.

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Как сообщалось, НАБУ заявляет о наличии доказательств коррупции первого заместителя председателя Государственной миграционной службы Дины Пимаховой, обнародовав видео, на котором агент НАБУ и чиновница договариваются о выдаче украинских паспортов иностранцам за вознаграждение. В ходе операции под прикрытием во время попытки передачи взятки Пимаховойагента НАБУ задержали. Ему предъявлено подозрение в связи с тем, что он провоцировал чиновницу Государственной миграционной службы взять взятку.

В свою очередь, первый заместитель председателя ГМС Дина Пимахова заявила, что по собственной инициативе подала заявление в СБУ относительно предложения взятки.