У агента НАБУ "Катерины" во время обыска нашли четыре элитных авто и три дома в Конча-Заспе - СМИ

Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины провели обыск в агента НАБУ "Катерины" по делу о провокации дачи взятки чиновнице миграционной службы. Об этом ТСН.uа сообщили собственные источники в правоохранительных органах.

Как пояснили собеседники, женщина была идентифицирована правоохранителями еще в июле.

"Она проходит по делу ДМС как консультант, поскольку имеет опыт работы под прикрытием", - отметил источник.

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В то же время другой собеседник, который имеет непосредственное отношение к производству, сообщил, что в ходе обысков у женщины нашли три дома в Конча-Заспе, два автомобиля Porsche, один Lexus и один Maserati.

Как известно, агент НАБУ под прикрытием "Катерина" работала в "янтарном деле", где фигурируют народные депутаты Борислав Розенблат и Максим Поляков.

Напомним, 29 ноября стало известно о задержании агента НАБУ сотрудниками СБУ, которые получили соответствующее разрешение от ГПУ.

В НАБУ действия СБУ и ГПУ назвали "диверсией". Согласно сообщению, суть "диверсии" заключается в том, что должностные лица СБУ, якобы использовав информацию, которая стала им известна в процессе исполнения служебных обязанностей (осуществление прослушивания телефонных номеров в рамках расследований НАБУ) "не просто раскрыли эту информацию одному из объектов негласных следственных действий, сведя на нет полугодовую работы детективов НАБУ, но и завербовали эту личность для дальнейшего незаконного давления и уголовного преследования сотрудников Национального бюро".