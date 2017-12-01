"Толку с меня уже не было": Руслана рассказала, почему ушла с Майдана перед избиением студентов

Певица Руслана пошла с Майдана почти перед самым началом разгона студентов 30 ноября из-за истощения и болезни, а о том, что силовики планируют атаковать митингующих, она и понятия не имела.

Об этом она рассказала в эфире ток-шоу "Право на владу".

"У меня голоса уже не было, меня уже не было, толку с меня уже не было. Руслана была нужна, пока она еще говорила в микрофон. Если бы она была безмолвна, если бы она потеряла голос... и врач ей говорит: "Руслана, ты закончишь сейчас на Майдане карьеру певицы. Ты готова к этому? Немедленно уезжай, потому что нам тебе надо сделать все необходимые лекарства", - рассказала певица.

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Руслана говорит, что она уехала с Майдана в два часа ночи и на то время ничего не указывало на то, что "Беркут" собирается напасть на студентов. По ее словам, в четыре утра ей позвонили с Майдана, и она сразу приехала на место событий.

Напомним, украинские правоохранительные органы расследуют более трех тысяч преступлений, которые были совершены во время Революции Достоинства, которая началась четыре года назад 21 ноября. О подозрении сообщили 380 лицам, из них по 239 человек направили обвинительные акты в суды. 48 человек признаны виновными. Лишь один человек отбывает реальный срок за решеткой. И то - титушка, не сотрудник правоохранительных органов.