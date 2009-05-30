Наша Украина больше в политические блоки - ни ногой

Партия «Народный Союз «Наша Украина» будет принимать самостоятельное участие в парламентских выборах.

Об этом заявила председатель совета НСНУ, руководитель Секретариата Президента Вера УЛЬЯНЧЕНКО вчера в эфире программы «Свобода на «Интере»

«Больше наша политическая сила – НСНУ – не будет формировать блок», поскольку в блоке приходится нести ответственность за всех его участников, сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО.

При этом она отметила, что НСНУ не отказывается от ответственности за действия нынешней власти.

«Мы как политическая сила, которая входит в коалицию, несем ответственность. От ответственности сегодня не отказываемся, и из-за этого имеем соответствующий рейтинг политической силы», - добавила она.

Справка УНИАН. На досрочных парламентских выборах 2007 года НСНУ принимала участие в составе блока "Наша Украина – Народная самооборона", в который также входили: партия "Вперед, Украина!", Народный Рух Украины, Украинская народная партия, Украинская республиканская партия "Собор", партия “Христианско-демократический союз”, Европейская партия Украины, гражданская партия "Пора", Партия защитников Отчизны.