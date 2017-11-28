Нардеп рассказала о первых результатах работы Межпарламентского Совета Украина - НАТО

27 ноября постоянная украинская делегация в ПА НАТО начала в Брюсселе работу Межпарламентского Совета Украина - НАТО под председательством первого вице - спикера Ирины Геращенко. Об этом сообщила на своей странице в Facebook народный депутат Ирина Фриз.

В программе: обсуждение вопросов сотрудничества Украина - НАТО; механизмы публичной дипломатии; противодействие Украины, НАТО и ЕС российской гибридной войне; ситуация на Донбассе и в Крыму; приоритеты внешней политики и роль парламента.

Также она сообщила, что в рамках мероприятия состоится презентация репорта "Российские подрывные информационно-психологические операции в социальных медиа".

"Учитывая определенную недооценку разрушительной деятельности информационных войск МО РФ на территории демократических стран, уверена, что наш доклад, который представляет анализ этой деятельности Кремля, будет иметь не только актуальность, но и позволит нашим партнерам прийти к выводам относительно масштабности и деструктивности этих воздействий", - пояснила Фриз.

Нардеп добавила, что в ходе встречи с представителями делегации Бельгии в ПА НАТО они получили заверения от коллег относительно поддержки Украины в борьбе за суверенитет, особенно в вопросе что касается аннексии Крыма и военных действий на Востоке.

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"Украина является стратегической страной. Вы можете полностью рассчитывать на поддержку Бельгии. Уверен, что Украина совместно с НАТО сможет остановить агрессию России", - заверил член бельгийской делегации Дамьен Тьерри.

"Мы должны показать Путину его место и исключить нарушения международного права. Я убежден, что Украина должна быть в будущем членом НАТО. Но Россия быть оказывать существенное сопротивление этому и мы должны быть к этому готовы. Россия имеет потенциал дестабилизировать много стран. Поэтому мы должны совместно обеспечивать нашу безопасность в среднесрочной или долгосрочной перспективе", - добавил председатель группы дружбы с Украиной Джордж Даллемань.

По словам Фриз, член бельгийской делегации ПА НАТО Брижитт Грувелс заявила о желании "совместно обезопасить себя от военной агрессии России".