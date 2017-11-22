Нардеп объяснила, почему у Путина молчат относительно Луганска

Отказ пресс-службы российского президента Владимира Путина комментировать ситуацию в оккупированном Луганске обусловлена тем, что до сих пор продолжается процесс переговоров между группами влияния.

Такое мнение высказала на своей странице в Facebook народный депутат Ирина Фриз, обозначив эти группы как "силовиков" и "двор", в частности, в лице Суркова.

"Пока что можем говорить о том, что лидерами этого противостояния являются "силовики". Очевидно, что сценарий, за которым они играют, имеет непосредственное отношение к Кремлю, но демонстрирует отсутствие единства во взглядах различных групп на будущее оккупированных территорий. Поэтому пресс-служба Путина осторожна в высказываниях", - написала Фриз.

По ее словам, все процессы, которые происходят в Луганске происходят из Москвы и срежиссированы там.

"Силовики" будут лоббировать объединение марионеточных образований в рамках модели ПМР. Понятно, что это очередное нарушение Кремлем Минских договоренностей", - считает нардеп.

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По мнению Фриз, события в Луганске в очередной раз подтверждают то, что Россия не собирается оставлять эти территории.

"В то же время это в очередной раз демонстрирует настоящую слабость России, где различные группы своими действиями демонстрируют способность влиять и изменять политику Администрации и самого Путина", - подчеркнула народный депутат.