Бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт и бывший народный депутат Андрей Артеменко могут быть причастны к отказу экс-президента Украины Виктора Януковича подписывать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом в ноябре 2013 года.

Об этом сообщает новостное агентство McClatchyDC, которое специализируется на политических новостях из Вашингтона.

Отмечается, что связи Манафорта и российских сторонников в украинской политике были гораздо глубже, чем ранее считалось. Об этом свидетельствует значительное количество поездок Манафорта в Украину в период с 2004 до 2015 года, а также полученная информация после общения с более десятком человек из числа бывших и действующих украинских правительственных чиновников, знакомых с его деятельностью в Украине.

В течение этих лет бывший руководитель избирательного штаба Трампа посетил Украину 138 раз. Он осуществил не менее 18 поездок в Москву и почти 10 лет поддерживал регулярные контакты с союзниками президента Российской Федерации Владимира Путина, занимая роль политического консультанта российских и украинских олигархов, а также прокремлевских партий.

После отстранения от власти Януковича в феврале 2014 года американский консультант посещал Киев еще 19 раз в течение следующих 20 месяцев, сотрудничая с политической партией «Оппозиционный блок».

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Бывший помощник госсекретаря США Дэниел Фрид, который занимал эту должность во время второго срока президентства Джорджа Буша-младшего, поддерживал связь с Манафортом во время правления Януковича. По словам Фрида, Манафорт "работал или главным образом для Москвы, или пытался играть за обе стороны, которые противостояли друг другу, только для максимального увеличения собственной прибыли".

Двое бывших американских правительственных чиновников на правах анонимности сообщили, что трое олигархов, с которыми Манафорт поддерживал контакты - Олег Дерипаска, Дмитрий Фирташ и Виктор Медведчук, имели потенциальные связи с Кремлем. Российский миллиардер Дерипаска в течение нескольких лет выплачивал Манафорту и его бизнес-партнеру Рику Гейтсу ежегодно 10 млн долларов за консультационные услуги. По данным издания The Washington Post, в июле 2016 года Манафорт предложил Дерипаске проводить "частные брифинги" по информированию о президентских выборах в США. Утверждалось, что Манафорт попросил бывшего консультанта Януковича Константина Килимника передать Дерипаске это предложение. В свою очередь, Дерипаска отрицал, что такое предложение существовало.

О деталях контактов Манафорта с Медведчуком не удалось узнать. Однако Медведчук признал, что однажды встречался с Манафортом в 2014 году.

Издание отмечает, что несколько путешествий Манафорта могут заинтересовать следователей. В частности, в апреле 2014 года он посещал Вену, где за месяц до того был арестован украинский олигарх Фирташ. По словам одного бывшего американского чиновника, Манафорт в Вене провел встречу с Фирташем.

В июле 2013 года Манафорт и Килимник летали вместе во Франкфурт на частном самолете, принадлежавшем украинскому бизнесмену Артеменко, который позже стал народным депутатом от Радикальной партии. Американские эксперты подозревают, что это путешествие было прелюдией к расширению российского влияния с целью отговорить Януковича подписывать Соглашение об ассоциации. Эксперты считают, что это решение привело к началу российского вторжения на восток Украины в 2014 году.