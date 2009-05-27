Янукович серьезно возьмется за Львовскую область

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает необходимость укрепления региональных организаций возглавляемой им политической силы в Центральной и Западной Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, на современном этапе в этой политической силе активно идет процесс усиления партийных структур на местах.

“Особое внимание уделяется построению и укреплению партийных организаций Партии регионов в Центральной и Западной Украине”, - отмечается в сообщении.

В частности, по результатам проведенных бесед с руководителями местных организаций партии, В.ЯНУКОВИЧ обратил внимание на необходимость активизации работы во Львовской организации.

В связи с этим, в Партии регионов ожидают кадровые изменения в руководстве этой и некоторых других региональных организаций партии.