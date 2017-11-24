Турчинов: предоставление Украине летального оружия остается в повестке дня в США

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявляет, что предоставление Украине летального оружия остается в повестке дня в США и нет оснований затягивать с поставками вооружений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Киеве.

«Что касается военно-технического сотрудничества - оно очень важно потому, что для нас это не просто какой-то боеприпас получить или получить какое-то оружие, мы хотим производить качественное современное оружие самостоятельно, и для нас более важной является технология. Это для нас приоритет», - подчеркнул Турчинов.

По его словам, вопрос получения Украиной летального оружия не снимается с повестки дня.

«Вы знаете, что США уже несколько раз принимали решение, но от принятия решения до поставки летального оружия мы никак этот отрезок не пройдем. Но я надеюсь, что это произойдет, и это для нас важно и с политической точки зрения, и с политической позиции», - подчеркнул секретарь СНБО.

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Кроме того, как отметил Турчинов, предоставление Украине летального оружия со стороны США - это «выполнение тех самых соглашений по обеспечению нашей безопасности, независимости».

«Я убежден, что нет сегодня объяснения и оснований, почему наши стратегические партнеры затягивают с вопросом военно-технического сотрудничества, в том числе и в вопросах поставок и производства (на территории Украины - УНИАН) современного летального оружия», - сказал Турчинов.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября на брифинге в Киеве новоназначенный помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Вес Митчелл сказал, что США продолжают рассматривать вопрос о предоставлении Украине летального оружия. Также вопрос предоставления Украине летального оборонительного вооружения обсуждался во время переговоров с президентом Украины Петром Порошенко.

16 ноября Конгресс США одобрил и направил на подпись президенту Дональду Трампу проект закона об оборонном бюджете, который предусматривает предоставление Украине на помощь, связанную с безопасностью, в 2018 году 350 млн долларов.