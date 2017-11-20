В Польше заявили, что не будут молчать о "преступлениях УПА" против поляков

Варшава не может указывать Киеву, каких героев выбирать, но о "преступлениях УПА" против поляков на Волыни молчать тоже не может.

Об этом в интервью изданию wPolityce заявил глава Института национальной памяти (IPN) Польши Ярослав Шарек, пишет Европейская правда.

"IPN не может определять украинскому народу, каких героев он должен себе выбрать. Однако институт не может молчать о преступлениях против поляков, совершенных на Волыни и в восточной Малопольши", - заявил Шарек.

Читайте такжеУкраина и Польша договорились снять мораторий на проведение эксгумационных работ

По мнению Ярослава Шарека, Степан Бандера, который во время трагических событий на Волыни в 1943 году находился в немецком концентрационном лагере, тоже несет ответственность за эти события.

"Лидер всегда несет политическую ответственность за работу подчиненных. Я могу привести примеры политиков, которые вели тоталитарные государства и не убивали ни одного человека", - заявил Шарек.

Вместе с тем, Шарек считает, что украинцев и поляков могут объединять другие герои, например, Симон Петлюра или генерал Марко Безручко, который защищал город Замость от большевиков.

Кроме того, объединяющими темами он считает Голодомор в Украине, подпольную деятельность католической церкви, служение польских священников среди украинцев, деятельность антикоммунистических активистов в 1970-х годах.

Шарек добавил, что несмотря на различие, шансы на диалог между Польшей и Украиной существуют. Например, в сфере обмена архивными документами.