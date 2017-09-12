Преподаватели Львовской политехники предлагают назвать университет именем Бандеры

Группа преподавателей кафедры истории, музееведения и культурного наследия Национального университета "Львовская политехника" выступила с инициативой дать вузу имя проводника Организации украинских националистов Степана Бандеры. Об этом сообщается на сайте университета, передает ТСН.

Авторы инициативы считают, что Бандера был выдающимся украинским историческим деятелем из всех, что находились в стенах Львовского политеха (проводник националистов учился здесь в 1928-1933 годах).

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"Во-вторых, он – символ украинской нации, национальный герой, образец мужества и доблести в борьбе за независимое Украинское государство", - отмечают они.

Что касается выдающихся украинских ученых и педагогов, которые работали во Львовской политехнике в разные времена, то, по мнению группы преподавателей, их именами следует назвать институты и кафедры университета.

"Например, имя Ивана Левинского подходило бы Институту архитектуры, Евгения Перхоровича – Институту механики, Юлиана Гирняка – Институту химии и тому подобное", - говорится в сообщении.

"Убеждены, что Львовской политехнике надо взять пример с Киевского городского совета, который, несмотря на стогласый лай внутренних и внешних украинофобов, таки переименовал Московский проспект в столице на проспект имени Бандеры, а проспект Ватутина – на проспект Романа Шухевича", - подытожили инициаторы.

При этом они отметили, что их коллеги с кафедры восприняли эту инициативу неоднозначно.