Конгрессмены США представили проект резолюции о признании Голодомора геноцидом

Группа конгрессменов подала проект постановления Конгресса к 85-й годовщине геноцида – Голодомора. Среди соавторов - конгрессмены, известные своей поддержкой Украины: Энди Харрис, Марси Каптур, Майкл Фитцпатрик и Сендер Левин, пишет Голос Америки.

"Мы со скорбью чтим память миллионов украинцев, которые потеряли жизнь из-за геноцида-Голодомора и мы стремимся донести правду", - подчеркнули конгрессмены.

"Советское правительство умышленно конфисковало урожай зерна и заморило голодом миллионы украинцев. Советский диктатор Сталин приказал перекрыть границы Украины, чтобы ни один человек не смог избежать голода, и чтобы международная помощь, которая могла бы облегчить страдания, не попала на эту территорию", - гласит проект постановления.

От 7 до 10 миллионов украинцев стали жертвами попыток сталинского тоталитаризма сломать сопротивление коммунистической оккупации, говорится в тексте.

Читайте такжеБританские парламентарии вновь призвали правительство признать Голодомор в Украине актом геноцида

Постановление осуждает преступления советского режима, призывает распространять информацию о Голодоморе, выражает поддержку усилий народа Украины и развития демократии, свободных рынков, уважения к правам человека.

В тексте проекта постановления приводятся основные факты по исследованию Голодомора в США.

Многочисленные ученые раскрывали масштаб этого преступления, включая Эндрю Кэрнса, из Канады, который посетил Украину в 1932 году и писал о голоде и расстрелах украинцев.

После распада Советского Союза стали доступными архивные документы, которые подтвердили тот факт, что голод в Украине был создан искусственно.

"Советский Союз манипулировал иностранными журналистами, включая Уолтером Дюранти из The New York Times, который сознательно отрицал не только масштаб, но и существование искусственно созданного голода, говорится в тексте", - передает "Голос Америки".

Как отмечает издание, тогдашние корреспонденты пострадали за свое мужество в освещении Голодомора. Например, такие как Гарет Джонс, Уильям Чамберейн и Малькольм Маггеридж, которые писали: "Они (крестьяне) расскажут вам, что много кто погиб от голода и много погибает каждый день, тысячи были застрелены правительством и сотни тысяч отправлены в ссылку", - говорится в тексте постановления.

В мае 1934 года бывший конгрессмен Гамильтон Фиш внес проект постановления Конгресса об осуждении бывшего советского правительства за уничтожение украинского народа.

В декабре 1985 года была создана Комиссия по голоду в Украине, для того, чтобы увеличить осведомленность о Голодоморе. Заключение Комиссии отмечал, что жертвы Голодомора были "заморены искусственно созданным голодом" и "Сталин и его окружение совершили геноцид против украинского народа в 1932-1933".

В 2006 с разрешения Конгресса в Вашингтоне была начата работа над памятником жертвам Голодомора. Его открыли в 2015 году, информирует проект постановления.