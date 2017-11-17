Кучма: Россия предлагает сделать новую границу с Украиной

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма считает, что Россия фактически хочет создать на линии соприкосновения на Донбассе новую границу.

Об этом он заявил в Киеве журналистам, комментируя разговор помощника президента России Владислава Суркова со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером в Белграде, пишет Украинская правда.

По поводу миротворческой миссии экс-президент сказал:

"29 пунктов Соединенные Штаты предложили, три Россия готова принять – и то, видите ли, говорит: три – это не ноль. Да это ноль, потому что главная проблема – и главная позиция украинская должна быть неизменна: миротворческие войска должны присутствовать на всей территории Украина, включая российско-украинскую границу!".

"А то, что предлагает Россия на линии соприкосновения, – это сделать новую границу с Украиной, и сделать что-то вроде Приднестровья, снова замороженный конфликт. Но это будет нечто гораздо хуже Приднестровья, потому что у Приднестровья нет границ с Россией. А здесь 420 километров границы, который мы не контролируем вообще – что это будет?", – заявил Кучма.

По его мнению, "к чему хочет привести та сторона – понятно".

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"Я не вижу перспективы сегодня решения украинско-российского конфликта. Не вижу. Такими поступками шансов добиться мира в этом регионе Украины нет", – сказал Кучма.

По поводу обмена пленными с боевиками Донбасса Кучма сказал, что если это произойдет в этом году – это большое счастье для их родных.

"Дай Бог, чтобы это произошло. Но когда мы 14 месяцев подряд каждый раз в Минске обсуждали эти проблемы – и ни один обмен не состоялся, это вопрос", – заявил он.

"Я уже говорил: все, что происходит на Донбассе, и все перспективы развития событий на Донбассе, зависят от Господа Бога и Путина. Господа Бога нет, Путин есть: захотел – сделал", – добавил Кучма.