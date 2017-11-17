Сегодня Рада не будет рассматривать законопроекты: в сессионном зале всего 20 нардепов

Сегодня Верховная Рада не будет рассматривать законопроекты, поскольку в сессионном зале собралось не более 20 народных депутатов.

Читайте такжеРада отказалась досрочно прекращать полномочия депутатов Константиновского и Бабак Как передает корреспондент УНИАН, председательствующая на заседании первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко после зачитывания депутатских запросов заявила, что сейчас парламент должен рассматривать два законопроекта, касающиеся образования и инвестиций, но в сессионном зале «нет потенциала для их рассмотрения».

На тот момент в зале было менее 20 народных депутатов, а для принятия решений необходимо минимум 226.

После этого был объявлен стандартный 30-минутный перерыв согласно регламенту, а затем, согласно пункту повестки дня «Разное», запланированы выступления народных депутатов.