Геращенко призвала нардепов добровольно заплатить за сломанные микрофоны

Вице-спикер парламента Ирина Геращенко хочет, чтобы депутаты "Самопомочи" и "Свободы" заплатили за сломанные в сессионном зале Рады микрофоны. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Читайте такжеЗакон о реинтеграции Донбасса: Геращенко анонсировала правки к документу"Если любой рабочий повредит служебное имущество - с его зарплаты обязательно вычтут материальные убытки. Думаю, это правило должно распространяться и на депутатов, и здесь не надо ждать снятия неприкосновенности. Говорят, один такой микрофон стоит больше 9000 гривен", - написала она.

"Во время беспорядков в ВР, устроенных группой депутатов от "Самопомочи" и "Свободы", были повреждены микрофоны президиума. Есть. Соболев, Левченко, Войцицкая, другие, грубо нарушая регламент, не просто препятствовали работе председателя, но и выкрутили микрофоны, кичась вырванными шнурами на камеры", - заявила Геращенко.

Она также добавила, что уже подготовлен запрос с требованием предоставить информацию о стоимости поврежденного имущества, а также расследования событий с шашкой.

"Думаю, причастные к повреждению имущества должны добровольно оплатить убытки парламента, а фракция, член которой принес шашку, взять на себя публичную ответственность - поддержав или осудив публично", - написала она.

Как сообщал УНИАН, 6 октября парламент должен был рассмотреть законопроекты о реинтеграции Донбасса и о продлении действия закона об особом порядке самоуправления в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей.

Первым поставили на рассмотрение законопроект №7163. Нардепы проголосовали за его рассмотрение по сокращенной процедуре.

"Самопомич", которая выступает против этого президентского законопроекта, воспользовалась отсутствием спикера Андрея Парубия и с боем заблокировала президиум Верховной Рады. К ней также подключились нардепы со "Свободы".