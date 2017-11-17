Украина никому не позволит разговаривать с собой "в тоне шантажа" в языковом вопросе - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что Украина никому не позволит разговаривать с собой «в тоне шантажа», в частности, по языковому вопросу, передает ЕвроПравда.

Читайте также"Удар в спину": Венгрия заблокировала проведение заседания комиссии Украина-НАТО из-за закона об образовании Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, отвечая на вопрос народного депутата Игоря Лапина (фракция «Народный фронт») по поводу заявлений вице-премьер-министра Венгрии Жолта Шемьена о возможности автономии венгров.

Гройсман отметил, что «мы толерантная демократическая страна, и мы полностью поддерживаем и обеспечиваем права национальных меньшинств».

По его словам, никакие правительства других стран не могут диктовать Украине какие-либо условия относительно образования и языка.

«Надо помнить, что это Украина, и наш родной язык - украинский, и он требует почтения, уважения абсолютно всех граждан Украины. И мы никому не позволим, как большая европейская 45-миллионная страна, разговаривать с нами в тоне шантажа», - подчеркнул Гройсман.

На вопрос Лапина относительно неконституционных действий председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, который выдает сомнительные документы, а также не замечает размещения флагов других государств на государственных украинских учреждениях, - по его словам, с такими действиями «мы доиграемся до Закарпатской народной республики», - Гройсман отметил, что «никто не имеет права позволять себе выходить за рамки действующего законодательства, какое бы название не имела должность того или иного человека».

Премьер-министр сказал, что это - поручение вице-премьер-министру Украины (при этом не уточнил, о ком именно идет речь), чтобы он разобрался с этой ситуацией.

Также Гройсман добавил, что если будут основания, то он готов обратиться к президенту Украины относительно ситуации в Закарпатской области.

«Если нужно будет обратиться к президенту для урегулирования этого вопроса, то я обращусь», - отметил премьер.

Как сообщает ЕП, вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен в эфире телеканала М1 заявил о праве зарубежных венгров на автономию и гражданство. Он подчеркнул, что в венгерском обществе и в венгерском парламентском политикуме "существует общий консенсус" относительно того, что венгры за рубежом имеют право на автономию, венгерское гражданство и право голоса.

Кроме того, значительную часть выступления Шемьен посвятил украинскому закону об образовании.

По его словам, на Закарпатье именно венгерское правительство поддерживает всю институциональную систему. "Это касается материальной помощи врачам, учителям, обеспечения бесплатного питания для детей младшего возраста, доставки вакцин", - сказал он.

Однако, по его словам, сейчас эту структуру жестоко атаковали. "Сегодня, пока языковое законодательство не будет отозвано, венгерское правительство будет препятствовать всем важным для Украины инициативам", - заявил Шемьен.

Шемьен еще в марте выступал за автономию для венгерских меньшинств за рубежом. В украинском МИД тогда выразили надежду, что это не официальная позиция страны.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября 50 активистов ВО «Свобода» сняли флаг Венгрии со здания городского совета Берегово с намерением сжечь его. Им помешала полиция, которая отобрала у них флаг и вернула его на место. Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что такие акции недопустимы в многонациональном регионе. Береговский отдел полиции Главного управления национальной полиции в Закарпатской области открыл уголовное производство по ст. 296 ("хулиганство") Уголовного кодекса.