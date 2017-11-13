Будапешт требует расследования инцидента с венгерским флагом на Закарпатье

Венгрия требует от украинской власти отреагировать на инцидент, который произошел в городе Берегово 12 ноября. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сиярто, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hirado.hu.

Сиярто заявил, что Венгрия ожидает от Украины проведения расследования в отношении националистических групп, члены которых сорвали венгерский флаг с мэрии Берегово.

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Министр отметил, что в МИД Венгрии вызовут по этому поводу посла Украины в Будапеште.

"Исполнители должны быть задержаны и наказаны как можно скорее", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября пятьдесят активистов "Свободы" сняли флаг Венгрии со здания городского совета Берегового с намерением сжечь его. Глава Закарпатской ОГА считает, что такие акции являются недопустимыми в многонациональном регионе.