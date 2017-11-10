Порошенко: Украина найдет компромисс с европейскими партнерами относительно языковых положений закона об образовании

Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что Украина найдет компромисс с европейскими партнерами относительно языковых положений закона об образовании.

Об этом Порошенко сообщил сегодня во время заседания Национального совета реформ в Киеве.

В частности, президент отметил важность образовательной реформы.

«Образовательная реформа имеет две составляющих: первая - это переход к интерактивному современному образованию, когда сам учитель имеет возможность определять программу, по которой он будет учить детей. Вторая, и не менее важная, - через образовательную реформу мы защищаем украинский язык, и все украинские дети будут иметь возможность доступа к обучению на украинском, не нарушая и не затрагивая язык национальных меньшинств», - отметил глава государства.

«Несмотря на очень интенсивные переговоры с нашими европейскими коллегами и соседями, где мы уверены, что найдем компромисс, мне было приятно видеть, как сплотилось украинское общество», - добавил президент.

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Как сообщал УНИАН, 25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об образовании», языковые положения которого (статья 7 относительно языка образования в Украине) вызвали беспокойство Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

Порошенко поручил Министерству иностранных дел и Министерству образования и науки провести по поводу этого закона необходимые консультации с европейскими партнерами, в том числе с Советом Европы.

Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

28 сентября министр иностранных дел Украины Павел Климкин направил статью 7 закона «Об образовании» на рассмотрение Венецианской комиссии. Ожидалось, что ее заключение по закону будет готово к декабрю.

30 октября Гриневич уточнила, что выводы комиссии должны быть обнародованы ориентировочно 11 декабря.