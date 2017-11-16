Кремль: об обмене удерживаемых в РФ украинских политзаключенных "речь не идет"

В Кремле подчеркивают, что об обмене украинских политзаключенных, удерживаемых в России, а также россиянах, находящихся в тюрьмах Украины, «речь не идет».

Читайте такжеВ Кремле заявили, что боевики на Донбассе согласились на масштабный обмен пленнымиКак передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока не будет (развития этого вопроса). Об этом речь не идет. Это совсем другая субстанция», - отметил Песков.

Как сообщал УНИАН, ранее Песков заявлял, что в Кремле имеют влияние на российских боевиков на Донбассе, поэтому они согласились на обмен пленными.

14 ноября член гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады, Ирина Геращенко заявила, что в плену контролируемых Россией боевиков на оккупированном Донбассе находятся 157 граждан Украины.

15 ноября Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что «сделает все от него зависящее», чтобы провести обмен пленными с Украиной.

«Я сделаю всё, что от меня зависит, переговорю с руководством «Донецкой республики» и «Луганской республики». Надеюсь, что то, что вы предлагаете, будет реализовано как можно скорее», - сказал Путин, отвечая на просьбу лидера движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука способствовать обмену.

Медведчук попросил Путина «обратиться» к лидерам российских боевиков и провести первый этап обмена по формуле «всех на всех». По его словам, 380 человек могли бы вернуться домой: украинская сторона готова освободить 306 человек, российские боевики - 74 человека.

«Это был бы очень серьезный шаг в реализации Минских соглашений и вопросов мира на Донбассе», - сказал Медведчук.

Украинская сторона в Трехсторонний контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе в Минске неоднократно предлагала обмен заложниками по формуле «313 на 88» человек.