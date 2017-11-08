Совет Европы признал Россию ответственной за выполнение Минска

Решение Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) подтвердило, что Украина достигла значительного прогресса в имплементации реформ. Об этом в комментарии ЕвроПравде заявил представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Читайте такжеПринятая резолюция ПАСЕ не гарантирует возвращение России - КулебаОн также подчеркнул, что страны-члены одобрили довольно однозначные формулировки об ответственности Российской Федерации за мирное урегулирование ситуации на Донбассе.

"Для нас важно, что в новом решении Комитет министров не только оценивает реформы в Украине, которые поддерживает Совет Европы, но и четко подчеркивает ответственность России за имплементацию Минских договоренностей. Циничные танцы россиян вокруг Минска не вызывают понимания у Совета Европы", - заявил он.

Кулеба также напомнил о другом решении КМСЕ, которое было принято в мае и касалось Крыма.

"В этом году нам удалось принять два решения Комитета министров, и их нужно читать как одно целое. Оба решения давались трудно. Прямое давление России на Комитет министров и их игра за кулисами были сумасшедшедшими. Но результат есть, и он отвечает интересам Украины", - сказал дипломат.

"Что касается реформ, то позиция Комитета министров четкая: он приветствовал прогресс в судебной, антикоррупционной реформе и децентрализации. Но это, конечно, не повод опустить руки. Украине нужно реформироваться дальше, чтобы больше не было пути назад", - заявил Кулеба.

Представитель Украины в Совете Европы отдельно выразил обеспокоенность тем, что в Страсбурге ведется работа над снятием с России санкций, наложенных в рамках ПАСЕ.

"Будем и в дальнейшем активно сотрудничать с Советом Европы ради реформ. Главное, чтобы Совет Европы себя не дискредитировал, опрометчиво повернув Россию в ПАСЕ без выполнения соответствующих резолюций Ассамблеи", - подчеркнул он.