На съезде НСНУ некому голосовать

Делегаты съезда “Народный Союз “Наша Украина” в очередной раз не смогли изменить название партии.

Как передает корреспондент УНИАН, во время повторного голосования не было кворума – в голосовании приняли участие 816 делегатов.

При этом председатель совета политической партии "Народный Союз “Наша Украина" Роман БЕССМЕРТНЫЙ напомнил, что утром были признаны полномочия 1273 делегатов, то есть кворум составляет 849.

За изменение названия голосовали 702 делегата, против - 75, воздержались – 39.

В то же время Р.БЕССМЕРТНЫЙ заметил, что кворум на съезде, вообще, есть. Поскольку в предварительном голосовании приняли участие 935 делегатов, а во время последнего - часть просто не голосовала.

Он предложил обсудить вопрос об объявлении перерыва, чтобы провести 3-й этап съезда.

Как сообщал УНИАН, ранее делегаты съезда партии «Народный Союз «Наша Украина» не поддержали решение о переименовании партии НСНУ в «Нашу Украину».

Роман БЕССМЕРТНЫЙ не исключает возможности объявления перерыва в работе съезда. Он подчеркнул: «Я не хочу, чтобы создалось впечатление, что я или Юрий ЕХАНУРОВ хотим выдавить из уставших людей какие-то решения».

На данное время на съезде происходит «пробное голосование относительно нормы устава, которая касается тайного голосования при избрании председателей советов сельских, поселковых, районных и районных в городах партийных организаций». Пробное голосование проводится для того, чтобы определить, есть ли кворум для принятия решения, поскольку некоторые делегаты покинули съезд, имея билеты домой.