Совет облорганизации ЕЦ в полном составе ушел из партии из-за Балоги
16:19, 21 мая 2009Политика
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О выходе заявили сегодня
Совет черкасской областной организации партии «Единый центр» во главе с первым заместителем председателя Черкасской облгосадминистрации Петром ГАМАНОМ заявил о выходе из партии.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасской областной государственной администрации, согласно предварительной информации, таким образом совет облорганизации продемонстрировал свое несогласие с позицией экс-главы Секретариата Президента Украины, члена президиума «Единого центра» Виктора БАЛОГИ.
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