Совет облорганизации ЕЦ в полном составе ушел из партии из-за Балоги

Совет черкасской областной организации партии «Единый центр» во главе с первым заместителем председателя Черкасской облгосадминистрации Петром ГАМАНОМ заявил о выходе из партии.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасской областной государственной администрации, согласно предварительной информации, таким образом совет облорганизации продемонстрировал свое несогласие с позицией экс-главы Секретариата Президента Украины, члена президиума «Единого центра» Виктора БАЛОГИ.