Украинские дипломаты пока не получали подтверждения о запрете Вятровичу на въезд в Польшу - Дещица

Украинские дипломаты в Варшаве пока не получали подтверждения о запрете главе Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу въезда в Польшу. Об этом в комментарии УНИАН сказал посол Украины в Польше Андрей Дещица.

Читайте такжеПольша объявила Вятровича персоной нон-грата - СМИ"Мы проверяем информацию по Вятровичу. Официального подтверждения пока нет", - сказал Дещица.

Также дипломат добавил, что украинская сторона не получала сообщений о существовании списка украинских чиновников, которым якобы запрещен въезд в Польшу.

Кроме того, комментируя появление в польских СМИ информации о запрете Вятровичу въезда в Польшу, посол отметил, что "это же были только ссылки на догадки одной из газет".

Ранее польские СМИ сообщили, что Вятровичу запрещен въезд в Польшу.

Польское издание Wiadomosci Dziennik со ссылкой на источники отмечало, что эта информация не опубликована официально, но решение о запрете Вятровичу въезда было направлено министром иностранных дел Польши Витольдом Ващиковским.

Также говорилось, что недавно Ващиковский объявил, что разрабатывается процедура, согласно которой будет составлен перечень украинцев, которым будет запрещен въезд в Польшу. При этом сказано, что официально Ващиковский не хочет говорить о том, кто именно из украинских чиновников вошел в этот список или войдет в будущем. По данным издания, информация о том, кому запрещено путешествовать в Польшу, не будет раскрываться. Однако глава польского МИД хочет, чтобы лица из этого перечня узнавали о запрете при попытке пересечения границы.

Вятрович в комментарии УНИАН сказал, что ему лично не сообщали о возможном запрете на посещение Польши.

«Не сообщали, и насколько я знаю, процедура не предусматривает моего личного извещения", - сказал Вятрович.

Также он сказал, что не пытался узнать, соответствует ли эта информация действительности.

«Не узнавал, и я думаю, что все задумано таким образом, что я об этом узнаю только при попытке пересечения границы в сторону Польши. По крайней мере так мне подсказывает опыт моей персоны нон-грата в России", - добавил он.

Кроме того, он сказал, что не является членом Консультационного комитета глав государств Украины и Польши.

"Но в любом случае, это, на мой взгляд, шаг, который свидетельствует о дальнейшей эскалации с польской стороны этой проблемы", - подытожил Вятрович.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября Ващиковский заявил, что Польша и Украина «имеют разные подходы к примирению».

«Мы осознаем важность Украины по геополитическим причинам... но украинцы, зная о важности их страны для нашей безопасности, считают, что вопросы, которые мы разделяем, особенно исторические вопросы, должны отойти на второй-третий план», - сказал Ващиковский.

Также он заявил, что Польша начинает процедуры, «которые не позволят людям с крайне антипольскими позициями посещать Польшу».

«Люди, которые намеренно пропагандируют униформу СС «Галичина», в Польшу не попадут», - подчеркнул Ващиковский.

В ответ в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что приняли во внимание высказывания Ващиковского, но отметили, что в Украине нет антипольских настроений.

8 ноября президент Петр Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания Консультационного комитета глав государств Украины и Польши, в Варшаве предложение о заседании приняли положительно.