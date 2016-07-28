Вятрович объяснил причины признания Польшей Волынской трагедии геноцидом

Об этом он сказал в интервью журналу "Новое время".

По словам Вятровича, сейчас в парламенте Польши находятся влиятельны силы, имеющие электоральное поле среди потомков тех, кто жил в Западной Украине и был свидетелем Волынской трагедии.

"Правящая партия "Право и справедливость", будучи ранее в оппозиции, эксплуатировала эту тему в своей политической борьбе. Принятие такой резолюции было одним из ее предвыборных обещаний. Кроме того, у них в сооперниках есть еще более правые и консервативные силы — "Конгресс новых правых". Поэтому борьба за правую часть польского электората идет нешуточная, и умеренно правые стараются сохранить голоса за собой. А значит, обе политические силы разгоняют тему Волыни до национального масштаба", - сказал он.

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По словам историка, необходимо также понимать особенности польского общества.

"Оно намного более историзировано, чем украинское — поляки лучше знают свою историю", - отметил Вятрович.

Директор УИНП также уверен, что решение обеих палат польского парламент приведет к охлаждению отношений между Украиной и Польшей.

"Именование произошедшего геноцидом предусматривает одностороннее обвинение украинской стороны в этом конфликте. При этом умалчивается, что такие же преступления зафиксированы и со стороны польского подпольного движения по отношению к Украине. Та же Армия Крайова и другие военные формирования принимали участие в массовых убийствах украинского гражданского населения", - отметил историк.

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По словам главы Института национальной памяти, учреждение в Польше памятной даты 11 июля "означает, что ежегодно начнут устраиваться мероприятия, которые будут привлекать внимание к этому конфликту" ту часть поляков, которая имеет антиукраинские взгляды.

Он выразил также уверенность в том, что единственно возможный вариант урегулирования таких конфликтов — "это то, что предлагалось и делалось рядом политиков Украины и Польши, включая президентов, — формат взаимных извинений".

"К сожалению, принятие резолюции перечеркнет достижения взаимопонимания", - оценил Вятрович.

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