Глава МИД Польши: с Бандерой Украина в Европу не войдет

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Украина не сможет войти в Европу до тех пор пока не будет решены исторические вопросы и вопросы статуса польских меншинств. Об этом он сказал в интервью польскому изданию wPolityce.

"Экономическое сотрудничество, к сожалению, не выглядит хорошо. И хуже всего, конечно, исторические вопросы. Наше послание очень четкое: с Бандерой в Европу вы не войдете. Мы говорим об этом и громко, и тихо. Мы не будем повторять ошибок 1990-х годов, когда были определенные проблемы в отношениях с Германией и Литвой. Я имею в виду статус польских меньшинств в этих странах. Уже имея такой опыт, мы будем твердо требовать от Украины, чтобы все дела были улажены до того, как Киев будет стоять у ворот Европы с просьбой о членстве", - Заявил Ващиковский.

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Ващиковский отметил, что если эти вопросы решены не будут, может возникнуть ситуация вроде той, что существует у Греции и Македонии. Из-за несогласия Греции с названием Македонии последняя не может вступить в НАТО и начать переговоры о членстве в ЕС.

Отметим, что Ващиковский по сути повторил слова председателя правящей партии Польши "Право и Справедливость" Ярослава Качиньского, который считает, что глорификация имени Степана Бандеры в Украине может помешать евроинтеграционным устремлениям Украины.

"Я ясно сказал господину президенту Порошенко, что с Бандерой они (Украина) в Европу не войдут. Это дело для меня ясное, мы и так выявили огромное терпение, но всему есть предел", - заявлял Качиньский.