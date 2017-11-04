Саакашвили заплатил штраф за незаконное пересечение границы - адвокат

Лидер партии «Движение новых сил», экс-председатель Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заплатил штраф в размере 3,4 тыс. грн за незаконное пересечение границы.

Об этом сообщил адвокат Саакашвили Маркиян Галабала.

"Да, уплатил еще 27 октября штраф в размере 3,4 тыс. грн", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в конце июля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины Саакашвили. По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили лишили гражданства, поскольку он предоставил недостоверные данные, в частности, о его судимости в Грузии.

5 сентября заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, что Грузия обратилась к Украине с запросом о розыске, заключении под стражу и экстрадиции Саакашвили. Он уточнил, что, по данным Главной прокуратуры Грузии, Саакашвили является обвиняемым по четырем уголовным делам. Суд в Грузии избрал Саакашвили меру пресечения в виде содержания под стражей, он объявлен в розыск.

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10 сентября Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини». Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также сопровождавших его депутатов и общественных деятелей, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

12 сентября пограничники вручили Саакашвили протокол о совершении административного правонарушения по ст. 204-1 ч.2 КУоАП (незаконное пересечение госграницы). За совершение такого правонарушения предусмотрено наложение штрафа в размере от 3,4 тыс. до 8,5 тыс. грн.

22 сентября Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и постановил оштрафовать его на 3,4 тыс. грн.