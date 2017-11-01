Рюкзаки обошлись Нацгвардии более чем в пять раз дороже стоимости их изготовления – прокуроры

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры в судебном заседании по избранию меры пресечения сыну министра внутренних дел Арсена Авакова Александру заявили, что рюкзаки для Национальной гвардии Украины имеют себестоимость 555 грн штука, а были проданы за 2799 грн.

Об этом они заявили в обосновании своего ходатайства по избранию меры пресечения для Авакова-младшего.

Они утверждают, что рюкзаки были закуплены по 2799 грн. Всего закупили такой амуниции на 14,4 млн грн. Пошив таких рюкзаков обходится в 555 грн, установила экспертиза.

Также прокуроры заявили, что налицо все риски, предусмотренные ст. 177 УПК: это особо тяжкое преступление, которое предусматривает от 7 лет лишения свободы, подозреваемый может скрываться, в том числе и за рубежом, может давить на следствие, свидетелей.

Также прокуроры заявили о давлении на детективов НАБУ в Харькове, где работники полиции действовали слаженно с молодчиками, препятствуя работе детективов.

Прокуроры просят для Авакова-младшего содержания под стражей в течение 60 суток с альтернативой залога в сумме 5 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Соломенский райсуд Киева должен в 17.00 начать рассмотрение ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании меры пресечения сыну министра внутренних дел Арсена Авакова Александру, который является фигурантом дела о растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для Министерства внутренних дел. Заседание будет вести следственный судья Виталий Украинец.

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31 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП в рамках расследования дела о растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для МВД (известногой как «дело рюкзаков») задержали Александра Авакова, бывшего заместителя министра внутренних дел Украины и представителя фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков.

Экс-замминистру внутренних дел и Авакову было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

В МВД назвали действия НАБУ политическими, а не юридически обоснованными. В частности, Аваков отверг обвинения в адрес своего сына. «Ни мой сын, ни фирмы, в которых он основатель, не имеют и не имели ни копейки денег из бюджета Украины. И Александр Аваков пройдет процедуру и докажет это в суде... Всем тем, кто хочет использовать эту ситуацию в целях пиара, ради собственных политических амбиций - или для решения своих конъюнктурных задач - отвечу еще раз - не получится. Я не размениваю своих принципов на личный комфорт и легкость бытия», - заявил министр. Он также отметил, что НАБУ и САП "не должны быть органами под влиянием политических групп и интересов».

В то же время руководитель САП Назар Холодницкий утверждает, что глава МВД Аваков по «делу рюкзаков» не фигурирует, и прогнозирует, что через два месяца уголовное производство передадут в суд.

Сегодня, 1 ноября, в НАБУ сообщили, что в рамках «дела рюкзаков» проводят следственные действия, в том числе обыски, у должностных лиц Национальной полиции Украины.