Обыски НАБУ в "деле рюкзаков МВД": сотрудникам Нацполиции не сообщали о подозрении

В Национальной полиции заявляют, что сотрудникам, у которых сегодня НАБУ проводило обыски в рамках так называемого «дела рюкзаков», подозрение не сообщали, они продолжают работать.

Об этом Радио Свобода сообщил представитель Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

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«Сейчас в отношении нескольких бывших сотрудников МВД, которые сейчас проходят службу в Нацполиции, проводились следственные действия. Пока никто не задержан, подозрение никому не сообщали, все находятся на своих рабочих местах и выполняют должностные обязанности», – сказал он.

В Национальном антикоррупционном бюро сообщили о проведении обысков у ряда должностных лиц Национальной полиции. Речь идет о лицах, которые по должности контролируют процессы материально-технического обеспечения и логистики структурных подразделений МВД.

Как отметили в НАБУ, эти следственные действия проводятся с целью выяснения обстоятельств, выявленных ранее детективами НАБУ в ходе расследования и связанными с подделкой складских документов относительно поставленных рюкзаков.