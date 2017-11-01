Порошенко прибыл в Саудовскую Аравию, чтобы встретиться с королем и принцем

Президент Украины Петр Порошенко прибыл с двухдневным официальным визитом в Королевство Саудовская Аравия.

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Как сообщила пресс-служба главы украинского государства, Порошенко проведет переговоры с руководством Саудовской Аравии – королем Салманом бин Абдулазизом Аль Саудом и наследным принцем, вице-премьер-министром, министром обороны Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом.

Во время встреч будут обсуждены вопросы двустороннего инвестиционного, торгово-экономического и военно-технического сотрудничества.

Как сообщал УНИАН, недавно король Салман бин Абдулазиз Аль Сауд посетил Россию. По данным СМИ, в результате были заключены контракты на приобретение вооружения для королевства на $3 миллиарда.