Саудовская Аравия заплатит России более $3 миллиардов за вооружение - СМИ

Саудовская Аравия договорилась с Россией о поставках ракетных систем С-400. Это произошло во время официального визита короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Кремль. По данным СМИ, речь идет о сделке на сумму свыше 3 млрд долларов, передает Украинская правда.

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Российское издание "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, в частности сообщило, что Саудовская Аравия может купить не менее четырех дивизионов системы ПВО С-400 "Триумф" на сумму около 2 миллиардов долларов.

Также стороны подписали меморандум о покупке и локализацию в Саудовской Аравии продукции военного назначения. Так, например, саудовцы намерены организовать у себя лицензионное производство автоматов Калашникова АК-103 и патронов различного назначения.

Кроме того, президент России и король Саудовской Аравии заключили ряд соглашений в различных сферах, в том числе в энергетике, продовольствии и исследовании космоса. Путин также принял приглашение Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда посетить королевство.

Отметим, на международной арене Саудовскую Аравию обвиняют в финансировании исламского экстремизма за рубежом, многочисленных нарушениях прав человека и участия в военном конфликте в Йемене. Королевство отвергает эти обвинения.