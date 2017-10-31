Результаты выборов ОТГ: каждый четвертый кандидат от партии "Видродження" стал депутатом

На местных выборах в объединенные территориальные общины 29 октября 2017 года партия «Видродження» выдвинула кандидатов в 24 ОТГ. Всего было выдвинуто 206 кандидатов в депутаты, при этом избраны депутатами ОТГ 55 представителей от партии «Видродження», или каждый четвертый кандидат. Об этом свидетельствуют результаты предварительного подсчета голосов избирателей, проведенного наблюдателями партии «Видродження».

Так, на выборах ОТГ 29 октября кандидаты от «Видродження» получили мандаты депутатов в 6 областях: Одесской, Николаевской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской.

При этом представителей партии избраны депутатами в 80% ОТГ, где «Видродження» принимала участие в выборах.

Подсчет голосов еще продолжается, в связи с чем количество избранных депутатов от партии «Видродження» может увеличиться.

Как отметил первый заместитель председателя партии «Видродження» Владимир Пилипенко, это уже четвертые выборы в ОТГ, в которых участвует политическая сила. По его словам, с каждыми новыми выборами результативность партии растет.

«Наша стратегия на выборах – не в количестве выдвинутых кандидатов, а в их качестве. Если взглянуть на динамику результатов выборов в ОТГ за последние полтора года, мы увидим, что эффективность нашей политсилы выросла более чем в 2 раза. Если ранее избирались депутатами около 12% из выдвинутых кандидатов, потом – 17%, то сегодня этот показатель составляет более 25%. Каждый четвертый наш кандидат стал депутатом ОТГ. Еще один фактор успеха партии «Видродження» на выборах ОТГ – это наш формат партийного строительства. Мы строим нашу политсилу по принципу политической децентрализации, развиваем сильные местные ячейки и постоянно проводим работу в регионах, для нас проблемы людей – первоочередные. Поэтому всем избранным депутатам от партии «Видродження» я желаю плодотворной работы в ближайшем будущем», – сказал Владимир Пилипенко.

Напомним, 29 октября 2017 года первые местные выборы состоялись в 202 объединенных территориальных общинах.