Система 40 на 60 относительно языка обучения в латвийских школах нацменьшинств дала положительный результат - посол

Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвийской Республики в Украине Юрис Пойканс заявляет, что система обучения в школах 40 на 60, где 60% времени отводится на изучение учебных предметов на государственном, а 40% - на родном языке, дала положительный результат.

Об этом дипломат сказал во время встречи с министром образования и науки Украины Лилией Гриневич, сообщает пресс-служба МОН.

По словам Гриневич, Украина заинтересована в опыте Латвии, где обучение в школах нацменьшинств уже осуществляется по системе, которую предлагает статья 7 нового закона «Об образовании».

«Нам важно подробно объяснить всем партнерам нашу позицию по поводу закона «Об образовании» и развеять мифы, которые возникли вокруг этой темы. Также нам очень интересен опыт Латвии по языковому вопросу», - отметила Гриневич.

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По ее словам, именно соотношение 60 на 40, где 60% времени отводится на изучение учебных предметов на государственном, а 40% - на родном языке, Украина хочет видеть в старших классах школ нацменьшинств. Предполагается, что количество предметов, которое изучается на украинском, постепенно будет расти с 5-го класса и доходить до соотношения 60 на 40 в 10-м классе. Однако к каждому меньшинству будет индивидуальный подход, который будет зависеть от особенностей меньшинства и его педагогических потребностей.

В свою очередь посол Латвии подчеркнул, что «мы хорошо понимаем цели и причины, в связи с которыми вы прописали именно такую редакцию языковой статьи закона «Об образовании».

«У нас была такая же ситуация - значительная часть населения не могла говорить на государственном языке. Со своей стороны могу сказать, что система 60 на 40 дала свой результат - доля людей, которые свободно владеют латышским, растет. Еще остается определенная доля населения, которая плохо знает государственный язык, но она постоянно уменьшается», - подчеркнул дипломат.

Пойканс пригласил Гриневич посетить Ригу - обсудить общие для стран образовательные вызовы и лично посмотреть, как работает модель 60 на 40 в Латвии.

Как сообщал УНИАН, МОН ведет консультации с Австрией, которая будет председательствовать в Совете ЕС, относительно донесения позиции Украины относительно статьи 7 закона «Об образовании».

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*** 25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об образовании», языковые положения которого (статья 7, касающаяся языка образования в Украине) вызвали беспокойство Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

Порошенко поручил Министерству иностранных дел и Министерству образования и науки провести по поводу этого закона необходимые консультации с европейскими партнерами, в частности с Советом Европы.

28 сентября министр иностранных дел Украины Павел Климкин направил статью 7 закона «Об образовании» на рассмотрение Венецианской комиссии. Ее заключение по закону будет готово до декабря.