Колонна активистов от Рады подошла к АП (фото, видео)

Колонна из нескольких сотен активистов от здания Верховной Рады Украины подошла на улицу Банковую к Администрации президента.

Как передает корреспондент УНИАН, колонну вдоль улицы Грушевского от парламента к зданию Кабинета министров сопровождал лишенный украинского гражданства, лидер "Руху нових сил" Михеил Саакашвили, который возле здания правительства сел в машину и покинул митингующих, обещая вернуться.

Колонна свернула на улицу Садовую, а потом на Институтскую.

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Колонна начала движение с угла улиц Шелковичной и Грушевского. Возле Кабмина митингующие спокойно без нарушений общественного порядка прошли кордон правоохранителей.

Текущая ситуация под Администрацией президента. Там сейчас около 500 протестующих

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Митингующих сопровождает Национальная полиция.

На пересечении Банковой и Институтской около шести рядов в шлемах и другом защитном снаряжении перекрыли проход непосредственно к АП. Активисты выкрикивают лозунги "Банду геть".

Перед началом построения колонны со сцены было объявлено, что колонна будет формироваться при участии представителей бывших добровольческих батальонов "Донбасс", "ОУН", "Айдар" и других. Также организаторы акции призвали присоединиться к колонне других людей.

Лишенный украинского гражданства, лидер "Движения новых сил" Михеил Саакашвили во время своего выступления сказал, что борьба только начинается.

"Мы продолжаем борьбу. Все только начинается", - заявил Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, возле Верховной Рады Украины 17 октября началась акция, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать Антикоррупционный суд и изменить избирательное законодательство. Активисты разбили там палаточный городок.