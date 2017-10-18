Активисты планируют сегодня переместиться из-под Рады к Администрации президента

Участники акции возле Верховной Рады Украины планируют в 17.00 начать митинг возле Администрации президента Украины.

Об этом на своей странице Facebook написал народный депутат Украины Семен Семенченко.

"Сегодня вечером хотим сходить с народом к Порошенко, поинтересоваться, собирается ли он и дальше блокировать создание антикоррупционного суда и «посадку» своих друзей, или уже передумал. Придет много людей - ответ будет один. Мало - ответа вообще не будет. Здесь уже каждый голосует ногами", - написал Семенченко.

Также он добавил, что планирует в 17.00 провести прямую трансляцию в Facebook.

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В то же время бывший командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский, который координирует митингующих с символикой батальона, уточнил УНИАН, что речь идет о митинге возле Администрации президента Украины.

Как сообщал УНИАН, вчера, 17 октября, под Верховной Радой начался митинг, участники которого требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство, а также создания Антикоррупционного суда. Организаторами акции выступают партии «Объединение «Самопомич», ВО «Батькивщина», «Движение новых сил», «5.10», ВО «Свобода», «Национальный корпус», «Правый сектор» и ряд общественных организаций.

В течение дня произошли столкновения полиции и митингующих.

Участники акции заявили о намерении оставаться под зданием ВР, по меньше мере, до четверга, поскольку ожидают, что именно 19 октября парламент рассмотрит их требования.