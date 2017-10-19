Протесты под Радой: митингующим выдвинули жесткое требование

В Киеве митингующим, которые принимают участие в акции протеста возле Верховной Рады, выдвинуто требование вернуть государственное имущество. Об этом сообщил директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко, передает "112 Украина".

Правоохранители требуют от митингующих вернуть украденные щиты.

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"Есть жесткое требование к митингующим вернуть государственное имущество, щиты Нацгвардии. Часть из них вчера была изъята у них, часть еще осталась", - рассказал Шевченко.

Также он добавил, что сейчас главная задача силовиков - не допустить попадания оружия в периметр акции.

Ранее полиция сообщала, что конфликт у Рады 18 октября возник после того, как правоохранители вернули часть щитов, похищенных накануне у военнослужащих Национальной гвардии.

В полиции напомнили, что 17 октября во время прорыва фильтрационного кордона митингующие отобрали у правоохранителей щиты и защитную амуницию. В этой связи в течение дня с представителями палаточного городка проводились переговоры о возврате имущества, однако активисты отвечали отказом.