В полиции назвали причину новой стычки под Радой, 11 задержанных (видео)

Столичная полиция уже отпустила трех из 11 задержанных возле Верховной Рады Украины активистов.

Как сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, конфликт возник после того, как правоохранители вернули часть щитов, похищенных накануне у военнослужащих Национальной гвардии.

В полиции напомнили, что 17 октября во время прорыва фильтрационного кордона митингующие отобрали у правоохранителей щиты и защитную амуницию. В этой связи в течение дня с представителями палаточного городка проводились переговоры о возврате имущества, однако активисты отвечали отказом.

"Когда колонна во главе с людьми с похищенными у правоохранителей щитами в руках выстроилась, чтобы идти под другие административные здания, правоохранители в очередной раз призвали митингующих вернуть средства защиты. Однако получили отказ, в результате чего произошло столкновение и потасовка. В результате инцидента полицейские доставили в участок 11 активных участников", - заявили в полиции.

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При этом отмечается, что после установления личных данных задержанных трех человек уже отпустили.

"Полиция в очередной раз подчеркивает, что право граждан на мирное собрание и свободное выражение своих взглядов - это неотъемлемое конституционное право каждого человека, к которому мы относимся с уважением. Однако правоохранители призывают организаторов и участников акции вернуть амуницию правоохранителям и выражать свою позицию цивилизованным способом, не устраивать провокаций", - заявили в полиции.

Кроме того, правоохранители приглашают правозащитников прибыть в полицию и принять участие в опросе доставленных активистов.

Как сообщал УНИАН, во время попытки штурма палаточного городка под парламентом полиция задержала более 10 активистов.

По информации пресс-службы "Движения новых сил", задержанных увезли, вероятно, в Печерское отделение полиции.