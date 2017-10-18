Во время митинга под Радой ограбили нацгвардейцев - Князев

04:27, 18 октября 2017
Политика
5700

Князев не стал отвечать на вопрос, что именно украли у правоохранителей.

Протесты в Киеве / REUTERS

Полиция открыла уголовное производство по факту ограбления сотрудников Национальной гвардии во время митинга под Верховной Радой 17 октября.

Об этом во время брифинга заявил руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает ТСН.

Читайте такжеНикакого сноса установленных митингующими палаток не будет - Луценко

«Сегодня мы внесли в Единый реестр досудебных расследований уголовное правонарушение по факту грабежа имущества работников Национальной гвардии», - сказал он.

Князев не стал отвечать на вопрос, что именно отобрали у правоохранителей, но днем 17 октября журналисты писали, что митингующие забрали у Нацгвардии щиты, которые были спрятаны за автобусом.

Как сообщал УНИАН, с утра под Верховной Радой проходит митинг, участники которого требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесение изменений в избирательное законодательство, а также создание Антикоррупционного суда. Организаторами акции выступают партии «Объединение «Самопомощь», ВО «Батькивщина», «Движение новых сил», «5.10», ВО «Свобода», «Национальный корпус», «Правый сектор» и ряд общественных организаций.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Протесты под Радой
Теги: #протесты под Радой#митинг в Киеве#акция протеста в Киеве