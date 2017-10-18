Во время митинга под Радой ограбили нацгвардейцев - Князев

Полиция открыла уголовное производство по факту ограбления сотрудников Национальной гвардии во время митинга под Верховной Радой 17 октября.

Об этом во время брифинга заявил руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает ТСН.

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«Сегодня мы внесли в Единый реестр досудебных расследований уголовное правонарушение по факту грабежа имущества работников Национальной гвардии», - сказал он.

Князев не стал отвечать на вопрос, что именно отобрали у правоохранителей, но днем 17 октября журналисты писали, что митингующие забрали у Нацгвардии щиты, которые были спрятаны за автобусом.

Как сообщал УНИАН, с утра под Верховной Радой проходит митинг, участники которого требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесение изменений в избирательное законодательство, а также создание Антикоррупционного суда. Организаторами акции выступают партии «Объединение «Самопомощь», ВО «Батькивщина», «Движение новых сил», «5.10», ВО «Свобода», «Национальный корпус», «Правый сектор» и ряд общественных организаций.