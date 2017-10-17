В МИД Польши "выразили удивление" из-за мемориала жертвам "польских оккупантов" в Карпатах

В МИД Польши сегодня, 17 октября, провели встречу с украинским послом Андреем Дещицей в связи с участием вице-премьера Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе в открытии мемориала в честь стрельцов Карпатской Сечи и надписи на нем о "польских оккупантах". Об этом сообщается на сайте МИД Польши, передает Европейская правда.

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"Заместитель министра иностранных дел Польши выразил свое удивление в связи с участием вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе и других украинских высокопоставленных государственных чиновников и почетного караула Вооруженных сил Украины в торжественном открытии мемориального комплекса в честь павших стрельцов Карпатской Сечи в Климеце на Верецком перевале 15 октября", - говорится в сообщении.

МИД Польши, в частности, обращает внимание на таблицу с надписью: "Героям Карпатской Украины, расстрелянных польскими и венгерскими оккупантами в марте 1939 года", и то, что расстрел 600 стрельцов Карпатской Сечи совершило подразделение Корпуса охраны границы.

"Польша никогда не оккупировала Украину. Некоторые территории сегодняшней украинского государства входили в состав Польши на основе международного права. До сих пор не было представлено ни одного доказательства в поддержку тезиса о массовом расстреле стрельцов Карпатской Сечи в марте 1939 года, не говоря уже о польской ответственности в этом преступлении, в котором подозревают (Польшу - Ред.)", - заявили в МИД Польши.

15 октября на Верецком перевале в Карпатах открыли Мемориал Героям Карпатской Украины. Военное кладбище сооружено посреди Карпат, на границе Львовской и Закарпатской областей. В 1939 году на этом перевале польские пограничники "Корпуса охраны пограничья" расстреляли около 600 пленных воинов, преимущественно выходцев из Галичины, защитников Карпатской Украины, которая была провозглашена в марте 1939 года. Здесь перезахоронили 22 бойцов из Галичины, которые воевали в армии Карпатской Украины – "Карпатской сечи". Большинство из них принадлежали к Организации украинских националистов. Мемориал сооружен на средства львовской общины. На церемонии открытия Мемориала присутствовали представители власти Львовской области. Никто из руководителей Закарпатья на мероприятие не прибыл, несмотря на приглашения. На открытии выступила вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, чей дед Дмитрий Климпуш был деятелем Карпатской Украины, комендантом "Карпатской сечи".